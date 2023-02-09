Президент Украины, завершив вечером 8 февраля визит в Лондон, прибыл в Париж на самолёте британских ВВС.
Трое лидеров провели совместный ужин и вместе выступили перед журналистами.
Европейский Союз вновь ужесточит санкции против России, продолжающей военные действия в Украине, путин не добьется своих целей, заявил канцлер Шольц , выступая ранее в среду с правительственным заявлением в бундестаге в преддверии чрезвычайного саммита ЕС.
Немецкий канцлер вновь подчеркнул, что, несмотря на предоставляемую Украине помощь, союз НАТО не должен стать одной из сторон военного конфликта с Россией. Он пообещал продолжить координацию с партнерами по НАТО поставок оружия Украине.
9 февраля в Брюсселе пройдет чрезвычайный саммит Евросоюза. Как отмечает "Немецкая волна", одной из главных тем станет война России против Украины.
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