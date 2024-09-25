Зеленский в ООН: Россию можно только принудить к миру

Президент Украины отметил, что Устав ООН един для всех членов организации и все должны соблюдать его одинаково. Россия же, по его словам, не может ссылаться на Устав ООН, чтобы объяснить свои действия в Украине, хотя и делает это - „своим извращенным способом, в своем искаженном мире“. Развязанная РФ война закончится „по-настоящему“ тогда, когда заработает Устав ООН, дающий Украине право на самооборону, заявил украинский лидер.

По словам украинского лидера, Россия „с первой секунды“ полномасштабного вторжения в Украину совершает международные преступления, которые „никак нельзя оправдать согласно Уставу ООН“. „Путин нарушил так много международных норм и правил, что он сам не остановится. Россию можно только принудить к миру. И именно это нужно - принудить Россию к миру как единственного агрессора в этой войне, единственного нарушителя Устава ООН,“ - заявил Зеленский в зале заседаний Совбеза ООН.

„Путь к окончанию войны - через „формулу мира“

Он раскритиковал представителей стран, пытающихся склонить Киев к переговорам с Путиным: „Что они могут от него услышать? Что он расстроен, потому что мы реализуем свое право защищать наших людей? Или что он хочет продолжать войну и террор только для того, чтобы никто не подумал, что он не прав?“.

Война России против Украины завершится не потому, что кто-то „устал“ от нее или „выторговал что-то у Путина“. Добиться справедливого мира можно лишь при исполнении Устава ООН, и это отражено в украинской „формуле мира“, отметил Зеленский.