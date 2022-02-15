aA
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и заверил, что власть контролирует ситуацию с безопасностью в стране, а также попросил олигархов и бизнесменов, недавно покинувших Украину, вернуться.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© Stopkadras

"Я хочу обратиться не к тем, кто остался с Украиной и в Украине. А к тем, кто ее покинул в этот самый ответственный момент. Ваша сила не в ваших деньгах, не в самолетах. А в гражданской позиции, которую вы можете проявить.

Вернитесь к своим людям и своей стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние. Сегодня каждый проходит тест на гражданина Украины. Пройдите его достойно. Пусть все поймут, для кого Украина действительно Родина, а для кого – просто площадка для денег".

Статьи по теме:
Глава МИД Франции: у России все готово для масштабного вторжения в Украину  (5)
"Шанс есть всегда". Что Лавров и Шойгу сказали Путину о переговорах с Западом и учениях  (19)

Зеленский заверил, что 16 февраля проведет в Украине День единения и докажет публично, что Украина едина перед угрозой внешнего вторжения и уверена в своем войске. В этот день президент запланировал исполнить с утра государственный гимн и одновременно осуществить торжественное поднятие флага в разных городах Украины.

Он заверил, что власть контролирует ситуацию с безопасностью, а украинское войско имеет современное вооружение и боевой дух для того, чтобы оказывать упорное сопротивление вторжению.

"Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться.

Сегодня не просто День влюбленных. Сегодня День влюбленных в Украине. Мы верим в собственные силы и продолжаем строить вместе наше будущее. Потому что нас объединяет любовь – любовь к Украине, единственной и неповторимой.

Да, сейчас вам, возможно, кажется, что вокруг мрак. Но завтра снова взойдет солнце над нашим мирным небом. Любите Украину! Мы спокойны. Мы сильны. Мы вместе. Великий народ великой страны".

Кроме того, Зеленский обратился к около 20 народным депутатам, которые по состоянию на 14 февраля находятся за пределами Украины. Он призвал их вернуться в ближайшие 24 часа и присоединиться к дипломатическим усилиям по предотвращению войны и выполнять свои задачи, для которых их избрали избиратели.

Президент отметил, что вероятную дату начала широкомасштабного наступления России уже несколько раз "откладывали" западные партнеры Украины, поэтому и в этот раз не следует опасаться, что действительно произойдет полномасштабная война.

Зеленский сказал, что против Украины ведут войну на разных фронтах. По мнению президента, на "дипломатическом фронте" Россия требует лишить Украины будущего в ЕС и НАТО, а на "информационном" – заставить сомневаться в возможности украинской армии дать отпор и принудить к поражению.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Украинская правда
Delfi Plius Sniego pilys

Žiaurumai, kuriuos teko patirti Stalino moterims: į sadisto pinkles pateko net Lenino našlė

M360 Premium Liudas Dapkus

Nepraeik pro šalį: Lietuvos įvaizdžio ir žinomumo paradoksai

Delfi Plius Renata Valatkienė

Vyresniosios kartos poreikiai, arba Kodėl bobutės „dirba“ feisbuke

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Vaivos Budraitytės meilės horoskopas: kas šiais metais laukia kiekvieno Zodiako ženklo?

Delfi Plius Ramunė Juškaitė

Teisininkas atsako: ar tolimųjų reisų vairuotojams priklauso papildomos atostogos už ilgą darbo laiką?

Verslas Plius Eugenija Grižibauskienė

Panevėžietės verslininkės Kaziukonienės atrasta verslo niša pranoko visus lūkesčius – apie tokį spartų augimą galėjo tik pasvajoti

Delfi Plius Dailius Dargis

Ką dabar veikia senoji Kauno Daktarų gvardija: kai kurie vis dar nesuprato, kad laukiniai laikai praėjo

Delfi Plius James Stavridis

JAV atsargos admirolas: jei Rusija užims Ukrainą, Putinui gresia košmaras

Delfi Plius Vilma Danauskienė

„Valstiečių“ Seimo narys Šarknickas: lyderių perkrovimas, galima sakyti, įvykęs faktas

Delfi Plius Regimantas Dima

Už šį skandalą sunku atleisti iki šiol: kaip Maskvai artimi žmonės nedavė geriausiam pasaulio rašytojui Nobelio premijos

Delfi Plius Jogintė Užusienytė-Četkauskienė

Vilniečio planus sužlugdė gautas teigiamas PGR atsakymas: kai pasidarė dar tris, negalėjo patikėti rezultatais

Delfi Plius Arne Delfs, DELFI

Ukraina dėl Vokietijos netenka kantrybės: skelbiama apie Zelenskio akibrokštą

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Susigundęs poilsiu ribojimų netaikančioje Meksikoje lietuvis pasijuto suklaidintas, bet kelione nenusivylė: parodė, kaip atostogauja ribotas finansines galimybes turintys tautiečiai

Verslas Plius Ugnė Karaliūnaitė

Apie trečdalis įmonių vis dar skundžiasi vėluojančiais mokėjimais: ekonomistas įspėja, kad tai dar tik pradžia

Delfi Plius Pranas Šarpnickis

Su Rusija gali baigtis visaip: nuo suomių taikytos praktikos pasaulis ėmėsi už galvos, tačiau po padu ši šalis irgi nebuvo

Delfi Plius Mindaugas Milinis

Rusijoje – iki šiol neregėtas reiškinys: kai kurie kariškiai jau reikalauja Putino atsistatydinimo

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Urologas papasakojo, kaip pagerinti erekciją: pats veiksmingiausias būdas, taikytas dar mūsų senolių

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Tėčio pasirinkimas lėmė moters karjerą, peraugusią ir į instagramą: kaip dantistė tapo žvaigžde

Статьи по теме:

Глава МВД: с ростом угрозы конфликта в Украине Литва готовится к различным сценариям (12)

В условиях растущей угрозы военного конфликта в...

CIT сообщила о переброске танковой армии из-под Воронежа к границе с Украиной (5)

Россия продолжает перебрасывать военную технику ближе...

Опрос: более половины жителей Литвы обеспокоены действиями России у границ Украины и в Беларуси (78)

Более половины опрошенных жителей Литвы обеспокоены...

"Украинская правда": Украину начали покидать бизнесмены из списка Forbes (1)

За 13 февраля из Украины вылетело более 20 частных и...

TOP новостей

Премьер Литвы: надо готовиться к осенней волне, когда коронавирус вернется (8)

Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните во...

Baltarusijos rubliai „Belaruskalij“

"Чудо на то и чудо, что оно закончится". Что происходит с экономикой Беларуси?

Политический курс фактических белорусских властей...

Коронавирус в Литве: 7432 новых случая и 29 смертей (3)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 7432 новых случая...

На прилавках появились первые литовские огурцы, их стоимость лишает дара речи (5)

В Кедайняй собирают урожай первых литовских...

Коронавирусом заболел министр обороны Литвы (11)

Коронавирусом заболел министр обороны Литвы Арвидас...