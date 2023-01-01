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Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена поздравили жителей страны с Новым годом.
Naujųjų metų išvakarėse Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir jo žmona Olena pasveikino ukrainiečius
Naujųjų metų išvakarėse Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir jo žmona Olena pasveikino ukrainiečius

Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами. Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими является", – говорится в сообщении. Наступивший 2023 год Зеленские называют годом победы Украины в войне.

В другом обращении Зеленский прокомментировал российские удары по Украине в канун Нового года. "Государство-террорист не получит прощения. А те, кто отдает приказы на такие удары, и те, кто их совершает, – не получат помилования", – отметил украинский лидер.

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Он также обратился к россиянам на русском языке. "Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди. (…) Он прячется за вами, и сам сжигает вашу страну и ваше будущее", – сказал Зеленский.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко в новогоднем поздравлении отметил, что 2023 год станет годом украинской победы. "Мы показали, что можем творить чудеса. Путин хотел блицкрига за три дня, а безнадежно увяз на более чем 300 дней", - сказал Порошенко.

Зарубежные лидеры и политики упоминали Украину в своих новогодних обращениях. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна будет неизменно поддерживать украинцев в 2023 году. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в своём новогоднем поздравлении в твиттере отметил, что президент России Владимир Путин проиграет войну.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил, что в 2022 году люди от Украины до Афганистана покидали свои дома, спасаясь от войн. Конфликты могут прекратиться, и мир может быть обеспечен посредством диалога, подчеркнул Гутерриш.

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Радио Свобода

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