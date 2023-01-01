Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами. Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими является", – говорится в сообщении. Наступивший 2023 год Зеленские называют годом победы Украины в войне.

В другом обращении Зеленский прокомментировал российские удары по Украине в канун Нового года. "Государство-террорист не получит прощения. А те, кто отдает приказы на такие удары, и те, кто их совершает, – не получат помилования", – отметил украинский лидер.

Он также обратился к россиянам на русском языке. "Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди. (…) Он прячется за вами, и сам сжигает вашу страну и ваше будущее", – сказал Зеленский.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко в новогоднем поздравлении отметил, что 2023 год станет годом украинской победы. "Мы показали, что можем творить чудеса. Путин хотел блицкрига за три дня, а безнадежно увяз на более чем 300 дней", - сказал Порошенко.

Зарубежные лидеры и политики упоминали Украину в своих новогодних обращениях. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна будет неизменно поддерживать украинцев в 2023 году. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в своём новогоднем поздравлении в твиттере отметил, что президент России Владимир Путин проиграет войну.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил, что в 2022 году люди от Украины до Афганистана покидали свои дома, спасаясь от войн. Конфликты могут прекратиться, и мир может быть обеспечен посредством диалога, подчеркнул Гутерриш.