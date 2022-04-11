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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе, который пытаются захватить российские войска, за время войны погибли десятки тысяч человек. Это заявление он сделал в ходе обращения к парламенту Южной Кореи, передает Медуза.
Зеленский: в Мариуполе погибли десятки тысяч человек
© Reuters / Scanpix

Зеленский также заявил, что Россия стягивает десятки тысяч военных для нового наступления. Речь, вероятно, идет о российском наступлении в Донбассе.

Российские войска начали осаду Мариуполя в начале марта. Уже в середине месяца власти города говорили, что он разрушен на 80-90 процентов и оценивали число погибших в тысячи человек.

7 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе погибли как минимум 5 тысяч человек.

До войны население Мариуполя составляло около 430 тысяч человек. По словам мэра Вадима Бойченко, в начале апреля в городе оставались около 100 тысяч человек.

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Медуза
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