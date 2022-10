"Вот Россия устроила фарс в Донбассе. Абсолютный фарс, который хотела подать как референдум... А сейчас там украинский флаг... Украинское знамя уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-нибудь псевдореферендума", – сказал Зеленский в видеообращении вечером 1 октября. В воскресенье он заявил, что Лиман "полностью зачищен".

Минобороны России накануне вечером подтвердило, что российские войска покинули Лиман, как утверждается, отступив на "более выгодные позиции". Фронт теперь проходит к востоку от города, примерно по административной границе Донецкой и Луганской областей. По сообщениям российских военкоров, украинские военные продолжают попытки наступления в сторону города Кременная Луганской области.

В соцсетях опубликованы фото и видео украинских солдат в центре Лимана. На одном из видео они осматривают приёмную главы так называемой "ДНР" Дениса Пушилина с портретами самого Пушилина и Владимира Путина.

