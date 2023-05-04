"Мы все хотели бы увидеть тут в Гааге другого Владимира" - пошутил Зеленский, выступая в Гааге с речью "Нет мира без справедливости". По его словам, российский президент заслуживает того, чтобы быть осуждённым за свои "преступные действия". "Я уверен, что мы увидим это, как только победим — а мы победим", — приводит нидерландская телекомпания NOS слова президента Украины.
Зеленский в своём выступлении упомянул также о жертвах катастрофы малайзийского "Боинга", сбитого над Донбассом в июле 2014 года. Многие из них были гражданами Нидерландов. Нидерландский суд счёл доказанным, что "Боинг" сбили из российской установки "Бук".
Накануне Зеленский посетил с визитом Хельсинки, где прошёл саммит государств Северной Европы и Украины. Участники выразили поддержку стремлению Украины вступить в ЕС и НАТО.
Международный уголовный суд, юрисдикцию которого Россия не признаёт, выдал ордеры на арест Путина и уполномоченного по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой в связи с вывозом тысяч детей с оккупированных Россией украинских территорий в Россию.
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