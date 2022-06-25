Зеленский уволил послов Украины в пяти странах

Президент Украины Владимир Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов в пяти странах. С должностей сняты посол Украины в Грузии Игорь Долгов, посол в Словакии Юрий Мушка, посол в Португалии Инна Огнивец, посол в Иране Сергей Бурдыляк и посол Ливане Игорь Осташ. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Причины этих кадровых решений не указаны, однако ранее президент Украины заявлял, что будет увольнять послов за неэффективное исполнение должностных обязанностей.
На уходящей неделе Украина и Молдова официально стали кандидатами на вступление в Евросоюз. Владимир Зеленский, комментируя это событие, написал на своей странице в Twitter: "Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза".
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