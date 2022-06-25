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Уволены послы Украины в Грузии, Словакии, Португалии, Иране и Ливане. Зеленский предупреждал, что будет увольнять послов за неэффективное исполнение должностных обязанностей.
Зеленский уволил послов Украины в пяти странах
© Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов в пяти странах. С должностей сняты посол Украины в Грузии Игорь Долгов, посол в Словакии Юрий Мушка, посол в Португалии Инна Огнивец, посол в Иране Сергей Бурдыляк и посол Ливане Игорь Осташ. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

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Причины этих кадровых решений не указаны, однако ранее президент Украины заявлял, что будет увольнять послов за неэффективное исполнение должностных обязанностей.

На уходящей неделе Украина и Молдова официально стали кандидатами на вступление в Евросоюз. Владимир Зеленский, комментируя это событие, написал на своей странице в Twitter: "Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза".

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Deutsche Welle
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