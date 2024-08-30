Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ

Указ об увольнении Олещука опубликован на сайте главы государства. Причина увольнения в нем не сообщается.
Зеленский также опубликовал видеообращение по этому поводу.
„Я решил заменить командующего Воздушными силами ВСУ. Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины — для результата. И это нужно так же на командном уровне — мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов“, — сказал он.
Временно исполняющим обязанности командующего Воздушными силами назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, сообщили в Генштабе ВСУ.
В четверг стало известно, что 26 августа во время массированной российской ракетной атаки по Украине ВВС страны потеряли один из истребителей F-16, предоставленных западными союзниками.
О причинах катастрофы украинские военные официально не сообщили. В пятницу американская телекомпания СNN со ссылкой на источники в украинских военных кругах сообщила, что к расследованию крушения привлекут международных экспертов.
По данным источников Би-би-си, украинские военные исключают версии об ошибке пилота и о том, что самолет был сбит российскими военными.
Некоторые СМИ и украинские политики сообщали, что истребитель мог стать жертвой „дружественного огня“, то есть был случайно поражен средствами ПВО, но эта версия также пока не получила весомых подтверждений.
В результате катастрофы погиб Алексей Месь (позывной „Мунфиш“) — один из украинских пилотов, прошедших обучение полетам на F-16. Вместе с украинским пилотом Андреем Пильщиковым (позывной „Джус“) он был главным лицом кампании за предоставление ВСУ F-16 (Пильщиков погиб год назад).
Олещук командовал Воздушными силами ВСУ с августа 2021 года. Он сменил на этом посту Сергея Дроздова.