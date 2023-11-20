Зеленский уволил командующего Медицинских сил ВСУ

Зеленский указал, что назначение было проведено по представлению министра обороны Украины Рустема Умерова. "Считаю, что причины такого шага очевидны для всех, кто сражается в рядах Сил обороны Украины, и всех, кто помогает. Соответствующая проблематика обсуждалась много раз. Пришло время решать проблемы медицинского обеспечения наших воинов", - написал сам Умеров в этой связи в Facebook.

Задачи нового командующего Медицинских сил ВСУ

В своем посте он перечислил основные задачи для нового командующего Медицинских сил ВСУ. Во-первых, это "максимальный уровень цифровизации процессов и соблюдение всех стандартов предоставления медицинских ресурсов, включая поставку качественного медицинского оборудования". "Таким проблемам, как некачественные жгуты, просто нет места", - заявил Умеров.

Во-вторых, речь идет о "разработке системы обучения тактической помощи пострадавшим в соответствии со стандартами НАТО и соответствующим наличием ресурсов".