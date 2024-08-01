Зеленский: Уступки территорий - только с разрешения народа

Запад по-прежнему опасается давать разрешение на применение дальнобойных ракет

Президент Украины все еще надеется на получение от западных партнеров разрешения атаковать военные объекты в глубине территории РФ американскими и европейскими ракетами. „К сожалению, наши партнеры пока боятся этого“, - вновь отметил Зеленский. Вместе с тем он хотел бы, чтобы Пекин оказывал целенаправленное давление на Москву: „Я бы хотел, чтобы он (Китай. - Ред.) оказал давление на Россию, чтобы прекратить эту войну. Так же, как США оказывают давление. Так же, как давит Европейский союз“.