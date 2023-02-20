"Это не особенно большой город. Как и многие другие на опустошенном россиянами Донбассе. Нам важно его защитить, но не любой ценой, чтобы все погибли. Мы будем сражаться, пока это будет разумно. […] Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующее контрнаступление", — заявил Зеленский в ответ на вопрос, стоит ли терять людей ради защиты Бахмута.

Украинский лидер отметил, что после захвата Бахмута российские войска хотят продолжить наступление до Краматорска и Славянска — "вплоть до границ Донбасса и до Днепра, если смогут."

Журналисты также спросили Зеленского, сможет ли Украина устоять, если конфликт затянется. В ответ он сказал, что Киев готовится к короткой войне и собственной победе.

"Чем быстрее она будет, тем меньше у нас будет жертв. В 2014 году конфликт застыл, и это не пошло нам на пользу. Минские соглашения дали Путину время подготовиться к внезапному нападению в прошлом году, мы не попадем в ту же самую ловушку снова. Наши солдаты более мотивированы, потому что они защищают свои семьи, свои дома", — добавил президент Украины.

Город Бахмут сейчас является самой горячей точкой фронта. Бои за город, в которых с российской стороны значительную роль играют наемники ЧВК "Вагнер", ведутся с июля 2022 года. Военные аналитики отмечали, что для России захват Бахмута имеет скорее символическое и политическое значение, но не важен со стратегической точки зрения. В середине января Федеральная служба разведки Германии сообщала, что украинская армия ежедневно теряет в боях под Бахмутом "трехзначное число солдат".