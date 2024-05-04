Зеленский: Украине предстоит новый этап войны

По словам Зеленского, Россия готовится "к попыткам расширить наступательные действия". "И мы все вместе, все украинцы, наши воины, наше государство, наши партнеры, мы должны сделать все, чтобы сорвать российский наступательный замысел", - заявил президент Украины. Он напомнил, что военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пограничникам удается противостоять российской агрессии уже 800 дней с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Страна должна доказать, "что оккупанту при любых обстоятельствах не удастся достичь его целей, что бы он ни делал и как бы подло он ни действовал", заявил Зеленский, поблагодарив пограничников за службу.