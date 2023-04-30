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Контрнаступление ВСУ, которое должно начаться в скором времени, предусматривает возвращение аннексированного РФ Крымского полуострова под контроль Украины, заявил президент Владимир Зеленский в интервью финскому изданию Yle.
V. Zelenskis
V. Zelenskis
© Scanpix

В то же время Зеленский отметил, что успех Украины в значительной степени зависит от того, продолжит ли Запад поставки вооружений Киеву.

"Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение", — сказал он. Украинский президент добавил, что российские военнослужащие с каждым днем теряют мотивацию.

"Они боятся нас, а также последствий в случае своего отступления", — пояснил Зеленский.

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Deutsche Welle
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