В то же время Зеленский отметил, что успех Украины в значительной степени зависит от того, продолжит ли Запад поставки вооружений Киеву.
"Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение", — сказал он. Украинский президент добавил, что российские военнослужащие с каждым днем теряют мотивацию.
"Они боятся нас, а также последствий в случае своего отступления", — пояснил Зеленский.
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