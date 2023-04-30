В то же время Зеленский отметил, что успех Украины в значительной степени зависит от того, продолжит ли Запад поставки вооружений Киеву.

"Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение", — сказал он. Украинский президент добавил, что российские военнослужащие с каждым днем теряют мотивацию.

"Они боятся нас, а также последствий в случае своего отступления", — пояснил Зеленский.