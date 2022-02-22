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По словам Зеленского, он получил запрос МИД Украины о возможности разрыва дипотношений с Москвой и будет "прорабатывать этот вопрос".
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis
© Scanpix

Киев рассмотрит возможность разрыва дипотношений с Россией. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во вторник, 22 февраля. Его комментарий последовал на фоне обострения обстановки на востоке Украины и заявления президента РФ Владимира Путина о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".

"Ко мне пришел запрос от министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией. Я сейчас, сразу после нашей пресс-конференции, буду смотреть и прорабатывать этот вопрос", - подчеркнул Зеленский.

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