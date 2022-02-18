Украинский президент Владимир Зеленский считает, что пока Украина не является полноправным членом НАТО, следует заключить глобальный документ между ведущими государствами мира, в котором были бы зафиксированы гарантии безопасности для страны. Об этом он заявил в четверг, 17 февраля, в интервью агентству "РБК-Украина".

"НАТО - по сути, единственный из существующих сегодня союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться… Но на этом пути большое расстояние - годы и месяцы, особенно если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО", - приводит слова главы государства пресс-служба президента.

По словам Зеленского, такая позиция нашла понимание. При этом, убежден президент Украины, гарантии должны дать страны, "которые потом, вдруг что-нибудь случится, должны нести ответственность, - сильные мира сего".

Одним из важных пунктов Зеленский назвал энергетическую безопасность, в частности в контексте угроз от газопровода "Северный поток - 2".

Военные с чужими флагами на нашей территории нам не нужны

Зеленский подчеркнул, что Украина защищает не только свою территорию, но и сдерживает дальнейшие посягательства в Восточной Европе. Поэтому вооружение, которые поставляют стране международные партнеры, - это и помощь им самим.

При этом Украина не живет "в иллюзии, что за нее все будут умирать". "Нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны. Мы этого не просим. Иначе дестабилизация будет во всем мире. Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас здесь базы и что им нужно себя "защищать", - сказал Владимир Зеленский.