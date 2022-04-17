Украинская армия будет сражаться на Донбассе с Россией, и это столкновение войск станет решающим в войне, заявил Зеленский.
По его словам, нельзя быть уверенными в том, что Россия не возобновит наступление на Киев, если ей удасться взять под контроль территории в Донбассе.
Главное:
Мы не можем отдавать наши территории, но мы должны найти какой-то диалог. Если возможность разговаривать есть, мы будем говорить.
Шансы на успех переговоров снижаются каждый день. Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда наше общество не хочет говорить.
Это не война, это геноцид. Посмотрите, что было в Буче. Они просто расстреливали людей на улицах.
Я больше не верю миру, не верю словам. Единственная вера — это вера в себя, в наш народ и в вооруженные силы.
Мы можем сражаться с Россией и 10 лет.
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