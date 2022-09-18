"Украина сможет жить спокойно, если вернет себе всю свою землю. Нет другого шанса. Нет выхода, надо деоккупировать территории. Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем", - сказал он.
Зеленский отвечал на вопрос журналиста о том, в состоянии ли Украина вернуть Крым, учитывая, что на полуострове размещено большое количество российских военных. Украинский президент отметил, что люди в Украине больше поддерживают дипломатическое решение крымского вопроса. При этом он добавил, что не может назвать круг лиц, которые будут обсуждать возвращение Крыма, и сказать, когда могут начаться переговоры.
Ранее Зеленский заявлял, что у Украины есть план, и она обязательно вернется в Крым. Со своей стороны министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина планирует вернуть Крым при помощи западного оружия.
В августе украинские военные нанесли удары по российским авиабазам в Крыму. В начале сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье о перспективах войны в 2023 году допустил проведение военной операции по освобождению Крыма, но отметил в то же время, что это потребует использования "производственной базы и запасов ведущих западных стран".
В первые недели после российского вторжения в Украину Киев еще допускал возможность "компромисса" с Россией в вопросе о принадлежности Крыма и, в частности, предлагал на 15 лет отказаться от военного решения вопроса. Сейчас в Киеве допускают переговоры с Россией лишь после полного ухода российских войск с украинских территорий.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Покупать жилье или арендовать: ждать цен получше стоит не всем
В Литве выросла арендная плата за жилье, подорожали и...
Пока скандальные учебники русского языка идут на макулатуру, в литовских школах - беспокойство (1)
Министерство образования, науки и спорта совместно с...
Министр юстиции о межнациональных спорах: "Мы видим русских, лояльных Литве" (1)
Эвелина Добровольска - самый молодой в истории страны...
Дикость, жестокость, мародерство. Почему российские военные грабят Украину? (1)
"Там они убивали и насиловали, а теперь мамам и женам...
Экс-премьер Литвы: консерваторы мелют языком и ищут вину других в сложившейся ситуации
Консерваторы мелют языком и ищут вину других, сказал...