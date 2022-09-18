"Украина сможет жить спокойно, если вернет себе всю свою землю. Нет другого шанса. Нет выхода, надо деоккупировать территории. Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем", - сказал он.

Зеленский отвечал на вопрос журналиста о том, в состоянии ли Украина вернуть Крым, учитывая, что на полуострове размещено большое количество российских военных. Украинский президент отметил, что люди в Украине больше поддерживают дипломатическое решение крымского вопроса. При этом он добавил, что не может назвать круг лиц, которые будут обсуждать возвращение Крыма, и сказать, когда могут начаться переговоры.

Ранее Зеленский заявлял, что у Украины есть план, и она обязательно вернется в Крым. Со своей стороны министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина планирует вернуть Крым при помощи западного оружия.

В августе украинские военные нанесли удары по российским авиабазам в Крыму. В начале сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье о перспективах войны в 2023 году допустил проведение военной операции по освобождению Крыма, но отметил в то же время, что это потребует использования "производственной базы и запасов ведущих западных стран".

В первые недели после российского вторжения в Украину Киев еще допускал возможность "компромисса" с Россией в вопросе о принадлежности Крыма и, в частности, предлагал на 15 лет отказаться от военного решения вопроса. Сейчас в Киеве допускают переговоры с Россией лишь после полного ухода российских войск с украинских территорий.