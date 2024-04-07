Зеленский: Украина готова получать оружие из США в кредит

Принять закон о мобилизации нужно "в ближайшие дни"

Зеленский также назвал "безответственным" четырехмесячное обсуждение в Верховной раде закона о новой мобилизации и призвал принять его "в ближайшие дни". По его словам, промедление Рады заставила западных союзников сомневаться в дальнейшей военной помощи Украине. "Если вы не хотите мобилизацию, парламент не хочет голосовать, для чего вам помощь? Просто расскажите, почему мы должны помогать", передает слова союзников Зеленский. "Со всеми лидерами мира ежедневно я разговариваю онлайн и офлайн и объясняю, что мобилизация на Украине идет", - добавил он.