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Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, поскольку только он может остановить войну. Об этом сообщает "Укринформ".
V. Zelenskis
V. Zelenskis
© AFP / Scanpix

"Сегодня Украине не остается ничего другого, как сесть за стол переговоров. В России никто другой не способен остановить эту войну. Только он один (президент РФ Путин) решает, когда эта война закончится", - заявил Зеленский в интервью немецкому изданию Bild.

Зеленский признался, что "после зверств российских военных в украинских городах и селах испытывает ненависть к России, российским солдатам". "Когда я вижу эти картины перед глазами. Убитых детей без ног, без рук. Это ужас", – сказал он, отметив, что уже даже не может плакать, хотя привыкнуть к жертвам невозможно.

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По просьбе журналиста прокомментировать два своих фотопортрета, один из которых был сделан перед войной, а второй - во время поездки в Бучу, Зеленский сказал: "Это два разных человека". По его мнению, такое изменение на пользу стране. Он также выразил сомнение, что сможет когда-нибудь стать тем, кем был прежде.

По словам Зеленского, ему неизвестно, были ли у россиян списки на убийство до военных преступлений в Буче, как рассказали очевидцы, но он слышал о таких списках в крупных городах, таких как Херсон.

На вопрос, что было худшим, что он слышал за последние несколько дней, президент Украины сказал о заявлении одного из ведущих политиков ЕС, который хотел бы увидеть доказательства того, что военные преступления в Буче не были инсценированы. Имя этого политика Зеленский не назвал. По данным источников УП и ЕП, это премьер Венгрии Виктор Орбан.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что чем дольше Кремль будет затягивать со встречей президентов Украины и России, тем хуже для нее самой.

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