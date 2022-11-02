aA
Россия в свете массированных ударов по энергообъектам делает ставку на грозящие Украине трудности в предстоящую зиму, заявил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© Stopkadras

"Этот вызов должен рассматриваться именно как вызов всей Европе", — подчеркнул он. По мнению Зеленского, Москва будет представлять любые зимние трудности Украины "как доказательство несостоятельности объединенной Европы".

Во Франции в декабре пройдет конференция по вопросам поддержки Украины в зимний период, добавил глава украинского государства, объяснив, что договорился об этом в ходе телефонной беседы с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Историк: больше всего Путин ненавидит Литву за то, что с нее начался крах СССР

Почему Владимир Путин , а вслед за ним и весь его двор...

Арта, ПВО и бронемашины. Какие виды западного вооружения позволяют Украине наступать на россиян

Поставки военной техники и вооружения в рамках помощи...

CNN: Иран готовится отправить России новую партию оружия

Иран готовится отправить в Россию около тысячи единиц...

Чего ждать Украине, если республиканцы получат большинство в Конгрессе США? (1)

Вероятность перехода как минимум одной из палат...

Украина вывозит зерно при помощи Турции и ООН. Что происходит с зерновой сделкой после выхода России

На третий день после отказа России гарантировать...

TOP новостей

Предложение отменить в Литве выходной идет дальше: это может быть и не 1 мая

1 мая — памятный день, но не выходной. Такие поправки...

Предупреждение для уходящих из дома жителей: несколько ошибок обходятся в десятки тысяч евро

В этом году большая часть жителей страны снова...

Vladimiras Putinas Sausio 13-oji

Историк: больше всего Путин ненавидит Литву за то, что с нее начался крах СССР

Почему Владимир Путин , а вслед за ним и весь его двор...

Арта, ПВО и бронемашины. Какие виды западного вооружения позволяют Украине наступать на россиян

Поставки военной техники и вооружения в рамках помощи...

Опрос банка: малый бизнес стран Балтии продолжает поддерживать Украину – лидируют литовцы

Опрос руководителей малых и средних компаний,...