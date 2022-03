Члены нижней палаты парламента Великобритании бурными овациями стоя встретили видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Как отмечают британские СМИ, его выступление во вторник, 8 марта, стало первым в истории выступлением лидера иностранного государства в Палате общин.

В своей речи Зеленский сравнил борьбу Украины против российской армии с борьбой Великобритании во время Второй мировой войны. Он напомнил парламентариям слова знаменитой речи Уинстона Черчилля, пообещавшего сражаться "на пляжах, в полях, на улицах и на холмах", перефразировав ее: "Мы будем биться в лесах, на полях, на побережьях, в городах и селах, на улицах, мы будем биться на холмах... И я хочу от себя добавить: мы будем биться на терриконах, на берегу Кальмиуса и Днепра! И мы не сдадимся!"

Historic moment for Parliament. President Zelensky addresses the House of Commons.

Zelensky: “The question for us now is to be or not to be. The Shakespearean question. For 15 days this question has been asked. I can give you a definitive answer is yes- to be.” pic.twitter.com/rAqMjcOS1U