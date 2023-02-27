aA
Президент Украины Владимир Зеленский снял генерал-майора Эдуарда Москалева с должности командующего Объединенными силами в Донбассе. Соответствующий указ появился на сайте президента вечером в воскресенье, 26 февраля. Причина такого решения не сообщается.
Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog planuoja susitikti su Kinijos vadovu Xi Jinpingu
Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog planuoja susitikti su Kinijos vadovu Xi Jinpingu
© DELFI montažas

Москелев занимал этот пост с 15 марта 2022 года, после того как президент Украины назначил предыдущего командующего Объединенными силами Александра Павлюка главой Киевской областной военной администрации.

В подчинении генерал-майора Москалева находились армейские и правоохранительные подразделения, противостоящие вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях Украины, которыеМосква намерена захватить целиком. Зеленский неоднократно называл "тяжелой" ситуацию в этих регионах Донбасса. Особенно в районе Бахмута, где продолжаются ожесточенные и кровопролитные бои.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Киев и несколько областей Украины атаковали беспилотники. В Хмельницком один человек погиб, еще 4 ранены

В ночь на 27 февраля российские военные атаковали...

Вашингтон: Крым - это Украина, но как его возвращать, должен решить Киев

Госдепартамент США в своем заявлении по случаю...

Член украинской Рады: мы надеемся начать переговоры о вступлении в ЕС в конце этого года

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по...

TOP новостей

Инцидент на Кафедральной площади в столице Литвы: возложены гвоздики, был избит мужчина (1)

27 февраля полицию вызвали на Кафедральную площадь в...

В Литве 247 учителей русского языка согласны на переподготовку: министерство продлило регистрацию

На прошлой неделе министр образования, науки и спорта...

Эфир Delfi: выборы в Литве — как наблюдать и обеспечить прозрачность?

5 марта в Литве пройдет первый тур выборов в местные...

Источники Delfi – о детях, которые, возможно, пострадали от Бартошявичюса

Несмотря на то, что правоохрана не комментирует...

История торгового центра Матийошайтиса: разрешение на строительство было получено только после прихода к власти

Компания бизнес-империи нынешнего мэра Каунаса...