Москелев занимал этот пост с 15 марта 2022 года, после того как президент Украины назначил предыдущего командующего Объединенными силами Александра Павлюка главой Киевской областной военной администрации.
В подчинении генерал-майора Москалева находились армейские и правоохранительные подразделения, противостоящие вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях Украины, которыеМосква намерена захватить целиком. Зеленский неоднократно называл "тяжелой" ситуацию в этих регионах Донбасса. Особенно в районе Бахмута, где продолжаются ожесточенные и кровопролитные бои.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Į sukčių pinkles pakliuvusi Gabija: ši kompanija už nosies vedžiojo ne mane vieną perpsėja, kaip neprarasti pinigų perkant internetu (8)
TOP новостей
Инцидент на Кафедральной площади в столице Литвы: возложены гвоздики, был избит мужчина (1)
27 февраля полицию вызвали на Кафедральную площадь в...
В Литве 247 учителей русского языка согласны на переподготовку: министерство продлило регистрацию
На прошлой неделе министр образования, науки и спорта...
Эфир Delfi: выборы в Литве — как наблюдать и обеспечить прозрачность?
5 марта в Литве пройдет первый тур выборов в местные...
Источники Delfi – о детях, которые, возможно, пострадали от Бартошявичюса
Несмотря на то, что правоохрана не комментирует...
История торгового центра Матийошайтиса: разрешение на строительство было получено только после прихода к власти
Компания бизнес-империи нынешнего мэра Каунаса...