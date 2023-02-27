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Президент Украины Владимир Зеленский снял генерал-майора Эдуарда Москалева с должности командующего Объединенными силами в Донбассе. Соответствующий указ появился на сайте президента вечером в воскресенье, 26 февраля. Причина такого решения не сообщается.
Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog planuoja susitikti su Kinijos vadovu Xi Jinpingu
Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog planuoja susitikti su Kinijos vadovu Xi Jinpingu
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Москелев занимал этот пост с 15 марта 2022 года, после того как президент Украины назначил предыдущего командующего Объединенными силами Александра Павлюка главой Киевской областной военной администрации.

В подчинении генерал-майора Москалева находились армейские и правоохранительные подразделения, противостоящие вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях Украины, которыеМосква намерена захватить целиком. Зеленский неоднократно называл "тяжелой" ситуацию в этих регионах Донбасса. Особенно в районе Бахмута, где продолжаются ожесточенные и кровопролитные бои.

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Deutsche Welle
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