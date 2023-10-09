Зеленский сменил командующего силами терробороны

 
bbcrussian.com
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
ФОТО: Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Танцюру с должности командующего силами территориальной обороны ВСУ. На его место глава государства назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича.

Танцюра занимал должность командующего силами территориальной обороны с 15 мая 2022 года.

«Украинская правда» со ссылкой на собеседников в военных кругах писала, что он пережил два покушения на свою жизнь с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Новый командующий Анатолий Баргилевич с 2022 года был начальником штаба восточной группировки войск, а ранее — заместителем начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ.

В 2016 году Баргилевича наградили орденом Даниила Галицкого «за личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время выполнения воинского долга».

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