Зеленский сменил командующего силами терробороны

Танцюра занимал должность командующего силами территориальной обороны с 15 мая 2022 года.
«Украинская правда» со ссылкой на собеседников в военных кругах писала, что он пережил два покушения на свою жизнь с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
Новый командующий Анатолий Баргилевич с 2022 года был начальником штаба восточной группировки войск, а ранее — заместителем начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ.
В 2016 году Баргилевича наградили орденом Даниила Галицкого «за личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время выполнения воинского долга».