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Ситуация с наступлением войск РФ в направлении двух пригородов Донецка — Песков и Авдеевки превратилась в настоящий ад. Об этом говорится в видеообращение президента Владимира Зеленского, опубликованном во вторник, 2 августа.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© Zuma Press / Scanpix

Украинские военные делают все для того, чтобы противник постоянно нес все более болезненные потери благодаря западным вооружениям, в том числе HIMARS, отметил глава государства.

"Да, действительно, мы еще не можем полностью сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе, и это очень чувствуется в боях, особенно на Донбассе — Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Этого даже не описать словами", — подчеркнул он.

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По его словам, каждый день украинские дипломаты делают все возможное, чтобы Украина получила то оружие, которое поможет остановить наступление российских оккупантов.

Напоним, Зеленский заявил ранее, что Россия перебрасывает часть своих сил с Востока Украины в Херсонскую и Запорожскую области, но это ей не поможет.

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Корреспондент. net

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