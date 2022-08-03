Украинские военные делают все для того, чтобы противник постоянно нес все более болезненные потери благодаря западным вооружениям, в том числе HIMARS, отметил глава государства.

"Да, действительно, мы еще не можем полностью сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе, и это очень чувствуется в боях, особенно на Донбассе — Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Этого даже не описать словами", — подчеркнул он.

По его словам, каждый день украинские дипломаты делают все возможное, чтобы Украина получила то оружие, которое поможет остановить наступление российских оккупантов.

Напоним, Зеленский заявил ранее, что Россия перебрасывает часть своих сил с Востока Украины в Херсонскую и Запорожскую области, но это ей не поможет.