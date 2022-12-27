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Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении отметил, что тяжелой и мучительной остается ситуация на Донбассе.
V. Zelenskis
V. Zelenskis
© Scanpix

"Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, мучительная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы, а это значительные ресурсы, чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение. И я благодарю всех наших ребят, которые стоят на позициях, стоят крепко, и все же находят возможности, чтобы не только ничего не потерять, но и выбивать оккупантов, "минусировать" их", — сказал Зеленский.

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Также президент обратил внимание и на энергетику Украины. Он сообщил, что провел специальное совещание с чиновниками по ситуации в энергетике и инфраструктуре.

"Готовимся к следующему году, и не только к зимним месяцам. Есть угрозы, которые должны быть устранены. Есть шаги, которые должны быть сделаны. И государство их обязательно сделает", — сказал глава государства.

Кроме того, он сообщил, что провел сегодня расширенное совещание по итогам визита в США и реализации договоренностей.

"Времени терять не будем. Все, о чем договорились в Вашингтоне, реализуем быстро. Настолько, насколько это возможно", — резюмировал Зеленский.

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Корреспондент. net
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