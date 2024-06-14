Зеленский: Си Цзиньпин обещал не поставлять России оружие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин пообещал ему не поставлять России оружие. „Я разговаривал с главой Китая по телефону. Он сказал, что не будет продавать оружие России. Посмотрим. Если он порядочный человек, то не будет. Потому что он дал мне слово“, - сказал Зеленский в четверг, 13 июня, на пресс-конференции совместно с президентом США Джо Байденом на полях саммита G7 в Италии.