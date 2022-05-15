Поздравляя музыкантов с их выдающимся достижением, Зеленский написал в Facebook: "Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!.. Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом".
Между тем министр культуры Александр Ткаченко заявил, что уже думает о подходящем месте проведения конкурса 2023 года в Украине.
Сможет ли Украина принять ESC в следующем году, пока не ясно. В настоящее время проводить подобные массовые мероприятия в стране нельзя из-за действующего военного положения.
В случае если у страны-победительницы нет условий для проведения "Евровидения", его организатор, Европейский вещательный союз (ЕВС), может перенести конкурс в другую страну. Пока ЕВС не делал официальных заявлений о возможности проведения "Евровидения-2023" в Украине.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Какие зарплаты украинцы получают в Литве: чаще всего – больше минимума
Некоторые украинцы уже возвращаются из Литвы на...
В парламенте Литвы не узаконили право на бесплатную питьевую воду в ресторанах
Парламент Литвы в первом чтении отклонил закон,...
Прогнозы сбылись: победителем "Евровидения 2022" стала украинская группа Kalush Orchestra
Прогнозы многих людей сбылись! Победителем песенного...
Зеленский: Сделаем все, чтобы "Евровидение" принял Мариуполь
"Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет...
В воскресенье в Реформаторском саду украинцы проводят благодарственный концерт
Беженцы из Украины обосновываются в Литве . Они не...