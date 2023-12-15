Зеленский считает успешными недавние визиты в страны Северной Европы, Аргентину и США

"Дания – новый пакет на миллиард долларов: для защиты неба, артиллерия и многое другое. Норвегия – новый пакет свыше 400 млн долларов. В частности, ПВО. Финляндия тоже готовит новый пакет. Исландия готовит программу долговременной финансовой поддержки – очень весомую. Швеция – тоже новый пакет. Есть сильное заявление саммита Украина плюс Северная Европа – еще один политический снаряд, приближающий нашу победу", — сказал Зеленский в видеообращении.