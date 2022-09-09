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Вооруженные силы Украины, ведущие масштабное контрнаступление на юге и востоке страны, с начала осени освободили десятки населенных пунктов на территории более тысячи квадратных километров. Об этом в обращении к нации по итогам 197-го дня войны в Украине заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский: с 1 сентября Украина освободила более 1000 квадратных километров своей территории
© Stopkadras

"В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с 1 сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории. Спасибо всем, кто это обеспечил!" — сказал он.

Ранее Генштаб ВСУ отчитался о том, что украинские военные взяли под контроль город Балаклею в Харьковской области.

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