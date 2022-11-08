"Когда мир сосредоточен на противодействии войне, энергетическому и продовольственному кризисам, разрушению привычных международных отношений, климатическая повестка дня, очевидно, страдает. А разрушение климата невозможно как-то поставить на паузу… — сказал он.- Поэтому каждый, кто серьезно рассматривает климатическую повестку дня, также серьезно должен рассматривать и необходимость немедленно остановить российскую агрессию, восстановить нашу территориальную целостность и принудить Россию к настоящим переговорам о мире.
Отказ Киева вести переговоры с Путиным
11 октября на встрече с представителями "большой семерки" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести переговоры об окончании войны с президентом России Владимиром Путиным.
Перед этим, 4 октября, он ввел в силу своей подписью решение Совета нацбезопасности и обороны Украины, которое предусматривало отказ от переговоров с Путиным.
В начале октября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что считает бессмысленным вести "любые переговоры" с президентом РФ Владимиром Путиным и его ближайшим окружением, так как их слова имеют "отрицательную стоимость".
Washington Post о позиции США по переговорам с Москвой
Между тем 5 ноября американская газета The Washington Post опубликовала статью, согласно которой, администрация США в частном порядке просила власти Украины продемонстрировать готовность к переговорам с Россией и отказаться от публичной позиции, предполагающей, что говорить с РФ можно будет лишь после ухода от власти Владимира Путина.
Американская сторона, по сведениям издания, мотивировала этот призыв беспокойством граждан в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где разрушительное воздействие войны на доступность и стоимость еды и топлива ощущается наиболее остро.
В ночь на 8 ноября Михаил Подоляк опубликовал твит следующего содержания: "Важно: Украина никогда не отказывалась от ведения переговоров. Наша позиция по переговорам известна и открыта. Сначала РФ должна вывести свои войска из Украины. Потом все остальное. Путин готов? Очевидно, нет. Поэтому мы остаемся конструктивными в нашей оценке: мы будем вести переговоры со следующим лидером РФ".
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