Зеленский: Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке

Он рассказал, что провел совещание с руководителями украинской разведки и дипломатами, посвященное новой эскалации на Ближнем Востоке из-за нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

"По имеющейся информации – очень четкой – Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил раскола и противоречий, и этим помог России уничтожать свободу в Европе", – сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас российские пропагандисты "злорадствуют", а "иранские друзья Москвы совершенно открыто подставляют плечо напавшим на Израиль".

"И все это гораздо большая угроза, чем сейчас мир воспринимает. Мировые войны прошлого разгорались именно по локальным агрессиям. И мы знаем, как этой угрозе противодействовать. И готовим ответные шаги. А главное, защищаем необходимость максимального единства мира", – добавил Зеленский.