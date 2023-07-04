Зеленский: Россия убивает гражданина Украины Саакашвили

"Он продолжает терять вес"



Нашумевшие фотографии были сделаны в понедельник, когда Саакашвили принял по видеосвязи участие в заседании суда, который рассматривает возбужденное против него дело о разгоне митинга в 2007 году, когда он был президентом Грузии.

"Это результат того, как с ним обращались, в каких условиях он был много месяцев. Есть вероятность, что Михаил был отравлен, это, наверное, потом докажет история. Ситуация правда не лучшая, вес ужасный, не готов сказать, сколько точно килограмм сейчас весит Михаил, но факт в том, что он продолжает терять вес и идет к летальному исходу", - прокомментировал фотографии изданию "Страна" брат экс-президента Давид Саакашвили.