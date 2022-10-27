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Власти России передали в Киев "сигналы" о возможном "налаживании мостов" и "разблокировании отношений" - на фоне продолжающегося уже более 8 месяцев широкомасштабного вооружённого вторжения в Украину. Об этом заявил в среду президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом африканского государства Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
Umaras Sisokas Embalo, Volodymyras Zelenskis
Umaras Sisokas Embalo, Volodymyras Zelenskis
© AP / Scanpix

Президент Гвинеи-Бисау во вторник провёл в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам Зеленского, российские власти передали с ним сигналы для властей Украины.

"Он сказал, что Россия хочет наладить мосты" - отметил Зеленский, подчеркнув, что для того, чтобы стало возможным о чём-либо говорить, Россия должна прекратить удары по гражданской инфраструктуре. "Второй вопрос, который передала Россия, что надо разблокировать отношения... Давайте начнем разблокирование, по крайней мере, нашего Чёрного моря" - сказал президент Украины.

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По мнению Зеленского, сигналы от Владимира Путина о готовности к диалогу - лишь риторика, направленная на российскую аудиторию и те страны, которые еще сохраняют политические отношения с Россией. Он подчеркнул, что Украина будет готова к переговорам, если Россия будет уважать её суверенитет, территориальную целостность и границы, чего сейчас не происходит.

Эмбало подтвердил, что передал Зеленскому содержание своей беседы с Путиным. Официальная Москва пока не комментировала слова украинского президента.

Накануне, будучи в Москве, президент Гвинеи-Бисау говорил, что приехал "как брат и как друг". Также он заявил, что надеется на диалог между "двумя братскими народами", имея ввиду Украину и Россию. В Киеве Эмбало сказал, что Украина, как и Россия, является для его страны партнёром, а также напомнил, что Гвинея-Бисау в ООН осудила российскую аннексию украинских территорий.

После аннексии Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Владимиром Путиным. При этом в Киеве не исключили переговоров с Россией в принципе.

Официальная риторика российских властей по отношению к Украине в последнее время становится всё более жёсткой. В среду, например, Путин заявил, что "Украина стала инструментом внешней политики США, практически потеряла суверенитет". Москва также обвиняет Киев в подготовке взрыва так называемой грязной бомбы, что Украина категорически отрицает.

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Радио Свобода
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