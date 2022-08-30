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"Если они хотят выжить, российским военным пора бежать", - заявил в понедельник в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский: российским военным пора бежать
© Stopkadras

"Езжайте домой, - призвал президент, - если боитесь возвращаться, сдавайтесь в плен".

"Украина возвращает свое и будет возвращать – Харьковщину, Луганщину, Донетчину, Запорожье, Херсонщину, Крым и обязательно – всю нашу акваторию Черного и Азовского морей, от Змеиного до Керченского пролива. Это наше. И так же, как это понимает наше общество, я хочу, чтобы это понимали и оккупанты. Не будет им места на украинской земле", - заявил Зеленский.

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bbcrussian.com
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