Зеленский: российским военным пора бежать

"Езжайте домой, - призвал президент, - если боитесь возвращаться, сдавайтесь в плен".
"Украина возвращает свое и будет возвращать – Харьковщину, Луганщину, Донетчину, Запорожье, Херсонщину, Крым и обязательно – всю нашу акваторию Черного и Азовского морей, от Змеиного до Керченского пролива. Это наше. И так же, как это понимает наше общество, я хочу, чтобы это понимали и оккупанты. Не будет им места на украинской земле", - заявил Зеленский.
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