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Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении к народу заявил, что стойкость, проявленная украинцами, вынудила Россию изменить тактику, пишет Русская служба Би-си-си.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© Stopkadras

"Ракетно-бомбовые удары России по украинским городам — это признание, что не смогли сделать ничего существенного на нашей земле. Все линии нашей обороны сохранены. Ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха. Они подавлены", — сказал Зеленский.

"Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: учите слово репарации и контрибуции. Вы возместите нам все, что сделали против нашего государства, против каждого украинца, в полном объеме", — продолжил он.

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"Нет такого оружия, которое вы бы не использовали против нас, против свободных граждан Украины. А теперь вы выходите и рассказываете своим пропагандистам, что вы собираетесь послать в Украину так называемые гуманитарные колонны. Запомните, безбожники, когда миллионы людей проклинают, вам нечем спасаться", — добавил украинский президент.

Он отметил, что в иностранный легион, о создании которого он объявил ранее, записались 16 тысяч иностранцев, и первые из них уже начинают прибывать.

В самом конце своей речи Зеленский перешел с украинского на русский. "Иди домой. К себе домой. Защищать своих русскоязычных людей, и не по всему миру, а у себя дома, их там тоже немало. Около 150 миллионов. А тут — слава Украине", — сказал он.

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