Зеленский: России передадут мирный план после согласования

„Мы должны вместе решить, что означает справедливый мир для всего мира и как его можно достичь на долгосрочной основе, - цитирует слова украинского лидера агентство Reuters. - Затем это будет доведено до сведения представителей России, чтобы на втором мирном саммите мы могли зафиксировать реальное окончание войны“.

Ранее в тот же день Зеленский написал в соцсети X: „Полагаю, что здесь, на саммите, мы увидим, как вершится история“. „Мы смогли вернуть миру идею о том, что совместные усилия могут остановить войну и установить справедливый мир“, - добавил он.

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