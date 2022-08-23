Зеленский акцентировал внимание на последствиях одного из многочисленных обстрелов Харькова.
Завершились поисковые работы на месте удара оккупантов по жилому дому в Харькове. Один этот российский удар унес жизни 19 человек. Один. А такие удары извергов в разных частях нашей страны не прекращаются уже 180 дней, — сообщил президент.
Зеленский также отметил, что общее количество разных крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3500.
"Удары российской артиллерии просто невозможно сосчитать — настолько они интенсивны. И при этом государство-террорист не прекращает играть с международными структурами и в очередной раз нагло собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС", — подчеркнул Зеленский.
Президент поблагодарил друзей Украины в разных странах мира, которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористом.
"Это решение все равно появится, и вопрос лишь в том, сколько еще жизней Россия успеет унести, пока ответные удары от международного сообщества не станут действительно ощутимы для тех, кто ответственен за этот террор", — отмечено в обращении Зеленского.
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