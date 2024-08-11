Зеленский: РФ ударила по Киевской области ракетой из КНДР

В Киевской городской военной администрации после атаки также сообщали, что по украинской столице были выпущены баллистические ракеты - „Искандер-М“ или северокорейские KN-23. В Броварском районе Киевской области обломки сбитой ракеты упали на частные жилые дома, спасатели извлекли из-под завалов тела 35-летнего мужчины и его четырехлетнего сына. Тяжелые травмы получили еще три человека.