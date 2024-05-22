Зеленский: Решения союзников об оружии запаздывают на год

„Каждое решение, к которому мы приходим, запаздывает примерно на год“, - сказал Зеленский, комментируя ситуацию с поставками оружия и боеприпасов в Украину. По его словам, в данный момент Киев остро нуждается „как минимум в 120-130 истребителях“, чтобы противостоять России в воздухе. „Не можете обеспечить это прямо сейчас? Хорошо. Возвращаемся к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО. Поднимайте их, сбивайте цели, защищайте гражданское население“, - призвал Зеленский.



„Все привыкли к тому, что украинцы умирают“