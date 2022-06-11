Говоря о союзе между Киевом, Лондоном и Варшавой, и их совместном вкладе в европейскую безопасность, Зеленский отметил, что в ситуации войны некоторые партнерства и диалоги выстраиваются сами собой.
"Этот треугольник построился сам по себе. Мы очень близки. Кроме истории, есть сегодня современность, в которой с самого начала, с первого дня, у нас была, если можно так сказать, такая безопасностно-политическая химия между лидерами трех государств… С первого дня построенные наши отношения были на сильной поддержке", — сказал он.
Украинский лидер добавил, что украинская армия доверяет армии Великобритании.
"Когда мы говорим, что сегодня есть такая платформа отношений, это говорит уже не о просто отношениях. Потому что мы боремся, нам помогают. Итак, когда мы победим, а мы точно победим, мы будем считать, что эта победа общая. И те, кто были на этом пути, и будут строить, я уверен, масштабные будущие проекты. В этом треугольнике мы уже говорим о деталях будущих гарантий безопасности для Украины и в регионе", — сказал Зеленский.
Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать во встрече глав государств и правительств НАТО, которая состоится Мадриде 28-30 июня.
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