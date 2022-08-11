Он отметил, что вопрос который беспокоит каждого жителя Украины — когда завершится война. Глава государства считает, что он напрямую зависит от вопроса о потерях.

"Чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю и гарантировать безопасность Украины. Вот об этом стоит думать всем, кто защищает нашу землю и помогает Украине. Как нанести оккупантам еще большие потери, чтобы сократить время войны? Если почти 43 тысячи погибших русских солдат не убеждают российское руководство, что им надо искать, как выйти из войны, значит, нужно больше бороться, нужно больше результатов", — выразил свое мнение президент.

Зеленский акцентировал внимание, что на встрече в Копенгагене, которая пройдет в четверг, 11 августа, планирвется обсудить дальнейшую поддержку Украины. Он добавил, что речь будет идти об оружии.

Чем больше оружия получит Украина, чем больше финансовой и технической поддержки, тем быстрее украинцы и европейцы смогут ощутить покой и стабильность жизни, подытожил глава государства.