"Это утро террористы начали с 13 "шахедов". По предварительной информации, все 13 сбиты нашими украинскими силами ПВО. Молодцы! Горжусь! ", — сказал он, обращаясь к согражданам, призвав их не забывать о сиренах.

Тем временем в Киеве сняли видео с обломком российского беспилотника, на котором видна надпись "За Рязань".

"Вот такой обломок вражеского дрона зафиксировали в одном из районов столицы журналисты телеканала "Киев", — говорится в подписи к видеопосту в Telegram.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские силы отразили российские атаки в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Новоселовское, Краснопоповка, Серебрянское и Белогоровка Луганской области, а также в Белогоровке, Соледаре, Бахмутском, Бахмуте, Курдюмовке, Невельском, Марьинке, Победе и Новомихайловке Донецкой области. Российские войска нанесли 1 авиационный и 11 ракетных ударов, из них 3 — по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. Кроме того, россияне совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщается в утренней оперативной сводке в Facebook.