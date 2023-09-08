Зеленский: "Путин убил Пригожина — по крайней мере, такая информация у нас есть"

 
bbcrussian.com
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
ФОТО: Imago / Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к числу тех, кто считают Кремль ответственным за гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Зеленский публично упомянул в этом контексте российского президента Владимира Путина.

«Путин сдулся — как человек, как политик. Он убил Пригожина — по крайней мере, такая информация у нас есть», — сказал президент Украины на саммите «Ялта» в Киеве.

«У нас в Украине траурных дней, когда небо лишилось Пригожина, не было, — продолжил Зеленский. — Для нас это на одного террориста меньше».

«Моральный дух россиян упал, потому что они прикрывались вагнеровцами, бросали вперед, им возвращаться назад [было] нельзя, — пояснил свою мысль Зеленский. — Я думаю, что эту защиту, прикрывающуюся жизнями наемников, вагнеровцев, — они это потеряли. Для нас это определенно плюс».

Президент Украины не уточнил, на основании каких данных был сделан вывод о том, что Путин мог быть причастен к гибели основателя ЧВК «Вагнер». В условиях военного времени Би-би-си не может оперативно проверить заявления официальных лиц.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 25 августа, отвечая на вопрос Би-би-си, назвал «ложью абсолютной» заявления представителей западных стран, которые утверждают, что Пригожин мог быть убит «по заданию Кремля».

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