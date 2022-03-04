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"Сколько нужно оторванных рук, ног, голов, чтобы вы это поняли?" Президент Украины призвал мировых лидеров оказать Украине помощь по отражению воздушных атак России, пишет DW.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

Журналистов иностранных изданий, приглашенных в четверг, 3 марта, на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, предупредили, что безопасность им не гарантируется. Несмотря на это, на приглашение откликнулись более двух десятков представителей СМИ Европы, Америки и Азии.

Подходы к президентскому офису, как и ко всему правительственному городку Киева защищены блокпостами, бетонными блоками, противотанковыми ежами и усиленными нарядами Нацгвардии и Госслужбы охраны. Внутри здания президентского офиса выключен свет, а все окна закрыты мешками с песком. Дорогу в президентский пресс-центр проводники из числа военных освещали фонариками.

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"Если нет у вас сил закрыть небо, то дайте мне самолеты"

Главным заявлением, которое Зеленский попросил донести до мировых лидеров, стал призыв закрыть небо над Украиной для предотвращения дальнейшей гибели мирного населения Украины. Наибольшей угрозой для гражданского населения являются ракетные и бомбовые удары врага, отметил Зеленский. Это происходит с территории России и Беларуси. Он напомнил, что уже обращался с просьбой о закрытии неба ко многим мировым лидерам, среди которых президенты США и Франции Джозеф Байден и Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Зеленский подчеркнул недопустимость проволочек с решением этой проблемы. "Если вы сейчас не можете назвать украинцам срок, когда вы это введете, скажите, какое количество людей должно взорваться? Сколько нужно рук, ног, голов, чтобы они были оторваны, чтобы достучаться до вас, чтобы вы закрыли? — обратился к странам Запада Зеленский. — Если нет у вас сил, смелости закрыть небо, то дайте мне самолеты".

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Зеленский выразил благодарность странам, которые посылают Украине оружие, но отметил, что это произошло слишком поздно. Он напомнил, что добивался введения превентивных антироссийских западных санкций, которые могли остановить российскую агрессию. "Теперь это стоит тысячи жизней украинцев", — подытожил президент.

Среди гарантов безопасности Украины Зеленский видит Германию. Отвечая на вопрос корреспондента DW, украинский президент, в частности, заметил: "Германии сегодня не следует искать, как сделать так, чтобы остался бизнес (в России. — Ред.), сохранить какие-то отношения или думать о какой-то энергетике… Это все в прошлом. А нам нужно думать о будущем".

Кроме того, украинский лидер призвал президента России Владимира Путина к прямым переговорам, заявив, что это "единственный способ остановить эту войну". "Мы не атакуем Россию и не планируем нападать. Чего вы от нас хотите? Оставьте нашу землю", — сказал он. В то же время, Зеленский признался, что у него нет желания говорить с Путиным, но он будет вынужден это делать — только ради того, чтобы остановить войну.

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