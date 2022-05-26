В своем вечернем видеообращении в среду, 25 мая, Зеленский сравнил эти высказывания с точкой зрения, преобладавшей накануне Второй мировой войны, и напомнил о Мюнхенском соглашении 1938 года. Тогда Великобритания, Франция и Италия в надежде усмирить территориальные претензии Адольфа Гитлера согласились на аннексию Германией Судетской области Чехословакии.

"Из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы. Такое ощущение, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938, и он думает, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене", - заметил украинский президент.

Он добавил, что в 1938 году на тот момент 15-летний Киссинджер вместе с семьей бежал из нацистской Германии. "Он все прекрасно понимал, и от него тогда не слышали, что нужно якобы адаптироваться к нацистам вместо того, чтобы спасаться от них или бороться с ними", - сказал Зеленский.

Киссинджер призвал Украину к территориальным уступкам РФ

По словам президента Украины, что бы ни делало российское государство, обязательно найдутся те, кто отстаивает интересы РФ, - "несмотря на тысячи российских ракет, которые ударили по Украине. Несмотря на десятки тысяч убитых украинцев. Несмотря на Бучу и Мариуполь. Несмотря на разрушенные города. И несмотря на построенные российским государством "фильтрационные лагеря", в которых убивают, пытают, насилуют и унижают".

23 мая Генри Киссинджер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что западные страны должны помнить о важности России для Европы и не поддаваться "сиюминутному настроению". Киссинджер также выступил за то, чтобы Запад заставил Украину согласиться на мирные переговоры на условиях, предполагающих сохранение территорий, которые Украина контролировала до начала полномасштабного российского вторжения.

"Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем произойдут потрясения, которые будет нелегко преодолеть. В идеале разделительной линией должен быть возврат к прежнему статус-кво", - сказал Киссинджер. По его словам, попытки Украины отвоевать территории, захваченные РФ до 2022 года, будут "не борьбой за свободу Украины, а новой войной против самой России".

NYT: Украине придется принять болезненные решения, чтобы остановить войну

Похожие призывы прозвучали и в колонке The New York Times, опубликованной 19 мая. В тексте говорится, что Украине придется пойти на территориальные уступки и принять "болезненные решения", чтобы остановить войну. Авторы также призвали Киев "не гнаться за иллюзорной "победой".

"Возможно, в New York Times в 1938 году тоже писали что-нибудь подобное. Но сейчас, напоминаю, все же 2022 год", - ответил на это Зеленский.